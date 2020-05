FIOD opent jacht op vele coronafraudeurs: ’Verdienmodel in kiem smoren’

„Kwaadwillenden zien corona als een verdienmodel”, zegt FIOD-teamleider Martine Suijkerbuijk over de grote hoeveelheid signalen van fraude die bij de opsporingsdienst binnenkomen. De dienst kent sinds kort een nieuwe aanpak, om te zorgen dat het misbruik direct stopt. In veel gevallen gaan FIOD-rechercheurs bij de verdachten langs, zonder ze aan te houden. „We bellen aan en zeggen ’luister, we hebben je in de smiezen. Stop ermee’.”

Verreweg de meeste tips gaan over oplichtingszaken met beschermingsmiddelen, waarbij grof geld wordt gevraagd voor niet bestaande medische mondkapjes. De laatste weken komen daar signalen bij over misbruik van de steunmaatregel voor zzp’ers, waarmee zelfstandigen aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming van vierduizend euro.