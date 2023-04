Man (37) opgepakt voor dood van vrouw en huisgenoot

TILBURG - Een 37-jarige man uit Tilburg is deze week opgepakt voor de dood van zijn vrouw in 2020 en de dood van zijn huisgenoot in 2021. De verdachte is dinsdag aangehouden in Vlaardingen. Vrijdag bepaalde de rechter-commissaris dat hij 14 dagen langer blijft vastzitten.