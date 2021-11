RIVM: foute info op coronakaart, ECDC gevraagd aan te passen

Het ECDC zette acht Nederlandse provincies op het hoogste waarschuwingsniveau. Limburg, Gelderland, Overijssel, Zeeland, Utrecht, Zuid-Holland, Friesland en Flevoland gingen van rood naar donkerrood. Dit werd gebaseerd op het aantal positieve tests in de afgelopen twee kalenderweken, dus van 18 tot en met 31 oktober. Maar de cijfers van het ECDC zijn in elke provincie veel hoger dan de gegevens van het RIVM.

Volgens de vrij beschikbare informatie van het RIVM hadden vijf provincies op donkerrood moeten uitkomen. Dat hadden Limburg, Gelderland, Overijssel, Zeeland en Utrecht moeten zijn. Zuid-Holland, Friesland en Flevoland zouden komende week nog rood hebben moeten blijven, net als Noord-Holland, Noord-Brabant, Drenthe en Groningen.

Eind juli kwamen voor het laatst provincies op het hoogste waarschuwingsniveau te staan. Begin oktober was Nederland helemaal oranje, het een na laagste niveau.

’Hochrisikogebiet’

De Europese coronakaart heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood en donkerrood. Landen kunnen op basis van de kaart besluiten om de regels voor reizigers uit andere landen aan te scherpen. Zo zou Duitsland Nederland kunnen aanmerken als ’Hochrisikogebiet’. Als dat gebeurt, moeten mensen die in Nederland zijn geweest al voor vertrek hun komst online melden bij de Duitse overheid. Ook moeten ze aantonen dat ze gevaccineerd zijn tegen het coronavirus, dat ze onlangs negatief getest zijn, of dat ze net hersteld zijn van een besmetting.

Ook in andere landen stijgt het aantal positieve tests, en dus het waarschuwingsniveau. Zo gaan Vlaanderen en de Duitse deelstaten Thüringen en Saksen van rood naar donkerrood. Slovenië, Kroatië, Roemenië, Bulgarije, Estland, Letland en Litouwen blijven op het hoogste niveau, en ook in landen als Polen, Tsjechië, Hongarije, Oostenrijk, Zweden en Ierland gaan de niveaus omhoog. In Italië, Frankrijk en Portugal is de situatie vooralsnog het gunstigst.