Twee mannen vast voor ontvoering in Eindhoven

Buurtbewoners waarschuwden maandagavond de politie dat er in de Harpstraat in Eindhoven een man tegen zijn wil in een auto zou zijn meegenomen. Agenten troffen een auto met openstaande achterklep aan en vonden op straat enkele spullen.

De auto met daarin de twee verdachten en de man uit Eindhoven werd, mede door een oplettende buurtbewoner, opgespoord in Utrecht. De Eindhovenaar was gewond en is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Deze man is eveneens aangehouden, voor een ander strafbaar feit, aldus de politie dinsdag.