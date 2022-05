Premium Het beste van De Telegraaf

Roxane van Iperen legt gevolgen van ’egoïstische’ samenleving bloot ’Wij creëren een maatschappij met tweederangs burgers’

Door Kitty Herweijer Kopieer naar clipboard

AMSTERDAM - „Een moedertje dat ook wilde schrijven”, zo werd juriste Roxane van Iperen (45) naar eigen zeggen gezien toen ze een aantal jaren geleden aanklopte in literair en journalistiek Nederland. Inmiddels is haar indrukwekkende boek ’t Hooge nest over de Joodse zusjes Janny en Lien Brilleslijper een New York Times bestseller. Met haar scherpe blik en woede over onrecht kaart ze het liefst onderwerpen aan die schuren, om zo „systemen bloot te leggen.”