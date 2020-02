Ⓒ Hollandse Hoogte

Den Haag - Woningbouw is hét knelpunt bij het opvangen van de bevolkingsgroei. In de grote enquête in opdracht van De Telegraaf over immigratie en bevolkingsgroei zegt maar liefst 90 procent van de ondervraagden dat beschikbaarheid van woningen tot problemen gaat leiden door de groei van de bevolking in Nederland.