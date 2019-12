Man vernielt schilderij Picasso van 23 miljoen euro

Hoe groot de schade aan het schilderij is, wordt op dit moment onderzocht. Volgens de BBC heeft de vermoedelijke dader, Shakeel Massey uit Londen, het doek verscheurd.

Het gaat om het schilderij ’Bust of a Woman’ dat Picasso in 1944 in Parijs maakte. De vrouw op het doek is het liefje van de schilder, Dora Maar. De waarde wordt geschat op zo’n 23 miljoen euro.

Ⓒ AFP

Massey moet zich op 30 januari verantwoorden voor de rechter. Tot die tijd blijft hij vastzitten. Waarom hij het schilderij heeft vernield, is onduidelijk. Een woordvoerder van Tate Modern laat weten dat het museum gewoon open blijft. Het schilderij is voor het publiek niet meer zichtbaar.