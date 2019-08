Man in Ferrari rijdt 100 kilometer te hard

De politie meldt dat de bestuurder 145 kilometer per uur reed op een weg waar maar 50 is toegestaan. De politie heeft niet bekendgemaakt of het om een man of een vrouw gaat.

Het Parket CVOM, dat zich bezighoudt met verkeershandhaving, handelt de zaak verder af.

Het is niet de eerste snelheidsduivel die de afgelopen dagen is aangehouden. Zondag zette de politie nog een automobilist aan de kant bij Schipluiden. De motoragent, die in de achtervolging moest, had op een gegeven moment 224 kilometer per uur op zijn display staan. De aangehouden bestuurder bleek onder invloed van drugs te zijn en moet binnenkort voor de rechter verschijnen.