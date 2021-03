Politicus stopt na verwensingen op Facebook: ’Ik hoop dat alle SGP’ers een langzame, pijnlijke dood sterven’

Facebook ter illustratie Ⓒ Unsplash

ARNHEM - Peter Verdijk van de lokale partij Arnhem Centraal stopt met al zijn politieke activiteiten, nadat er veel ophef is ontstaan over een bericht dat hij half februari op Facebook plaatste. In dat bericht wenste hij alle SGP’ers een ziekte toe waardoor ze „uiterst pijnlijk zonder uitzicht op genezing heel langzaam zouden sterven.” Verdijk was boos over de stellingname van de SGP over het homohuwelijk.