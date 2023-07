Politie vindt bijna 1300 flessen lachgas in pand in Nootdorp

Nootdorp - In een pand aan de Meesterstraat in het Zuid-Hollandse Nootdorp zijn bijna 1300 flessen lachgas gevonden. De flessen zijn in beslag genomen, meldt de politie. Een 36-jarige man uit dezelfde plaats is aangehouden. Hij wordt verdacht van een overtreding van de opiumwet.

Flessen met lachgas. Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP / Persbureau Meter