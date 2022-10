Colombia neemt nieuwe stap naar vrede: onderhandelingen met guerrillabeweging ELN

Premium Buitenland

Poetin verliest terrein na annexatie: ’De Russen leren maar niet van hun fouten’

Met Lyman verliest het Kremlin een stad die het pas vrijdag illegaal had geannexeerd. Voor het Russische leger is het de zoveelste nederlaag in korte tijd. „Door te annexeren heeft Poetin de zaak in beton gegoten”, zegt majoor Tom Simoens, militair historicus aan de Koninklijke Militaire School in B...