Overreden vrouw (69) op Bloemendaalse strand met zwaar letsel in ziekenhuis

Duitser zwemt naar Nederland, maar tocht is levensgevaarlijk: ’Na drie dagen al darminfectie’

Dat de Duitser Joseph Hess van uitdagingen houdt, is wel duidelijk: de 34-jarige zwemt in 25 dagen van Zwitserland naar Hoek van Holland. Hij wil in een recordtijd van de bron van de Rijn (Tomameer) naar de monding van de Rijn (Noordzee) zwemmen. Maar die tocht is niet geheel zonder risico’s.