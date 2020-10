Loze gasleiding veroorzaakt explosie in Zeist

Ⓒ Menno Bausch

ZEIST - Een gasleiding die niet meer in gebruik was heeft vrijdagmiddag gezorgd voor een explosie in de Slotlaan in Zeist. De explosie had niet plaats in de winkel in het Zeister centrum, zoals de brandweer aanvankelijk dacht, maar in een woning boven de winkel. Een bewoner raakte gewond. In de woning is veel schade ontstaan, aldus de veiligheidsregio Utrecht.