Hoekstra botst met Chinese minister over geheime operaties in Nederland

In de Chinese hoofdstad Peking had Hoekstra dinsdag een urenlange ontmoeting met Qin. De twee spraken onder meer over handel, de situatie rond Taiwan, mensenrechten en de oorlog in Oekraïne. Bij een persconferentie na afloop uitte Hoekstra zijn zorgen over Chinese inmenging in Nederland.

„Net als China hebben wij een verantwoordelijkheid om onze nationale veiligheid te beschermen”, sprak Hoekstra. „Ik heb mijn zorgen geuit over cyberaanvallen vanuit China en buitenlandse inmenging op Nederlands grondgebied, ook gericht tegen journalisten.”

VIDEO: Wopke Hoekstra sprak tijdens een persconferentie tijdens zijn bezoek in China. Tekst gaat verder onder de video.

Intimidatie en bedreiging

Hoekstra doelt daarbij op de ontdekking van geheime Chinese politiebureaus in Nederland. Ook vroeg hij aandacht voor de intimidatie en bedreiging van voormalig China-correspondent Marije Vlaskamp. Vorig jaar werden onder haar naam valse bommeldingen gedaan op verschillende plekken in Nederland. Degene die de dreigementen stuurde, deed zich voor als iemand die de belangen van de Chinese staat behartigt, aldus de Volkskrant.

De Chinese minister Qin ontkende direct de aantijgingen. Hij ging ook tekeer tegen de Nederlandse geheime diensten, die recent concludeerden dat China de grootste dreiging vormt voor de economische veiligheid van Nederland. „Als wij de grootste bedreiging van de economische veiligheid zijn, hoe kunnen we dan de grootste handelspartner van Nederland zijn buiten de EU? Dat is tegenstrijdig”, vindt Qin.’

Over de ’cyberaanvallen en operaties op Nederlands grondgebied’ zegt Qin dat de Chinese overheid zich daar niet mee bezighoudt. „China is zélf het grootste slachtoffer van cyberaanvallen. Het is fout om elkaar als bedreiging te zien.” Volgens Qin zijn journalisten schuldig aan het ’overdrijven’ van de Chinese dreiging. „Dit vergiftigt onze relatie”, klaagde Qin.

Grappend voegde de Chinese minister eraan toe: „Vandaag is China een economische dreiging, morgen zouden we een dreiging zijn voor de nationale veiligheid. Moet minister Hoekstra dan het aantal bodyguards verdubbelen als hij hier de volgende keer op bezoek komt?”

Coronapandemie

Ondanks het gekibbel hadden Hoekstra en Qin ook warme woorden voor elkaar. „We hopen dat dit bezoek uw begrip over China’s ontwikkeling na de coronapandemie zal verdiepen en het tot een nieuwe impuls in de relatie tussen Nederland en China zal leiden”, aldus Qin. „China is een partner van Nederland, geen bedreiging.”

Volgens Hoekstra hebben Nederland en China ’een volwassen relatie’. De CDA-minister vroeg Qin om Nederlandse bedrijven in China dezelfde behandeling te geven als Chinese ondernemers in Nederland. Ook sprak Hoekstra de hoop uit dat China haar macht inzet om de oorlog in Oekraïne te helpen beëindigen. Woensdag heeft Hoekstra nog een ontmoeting met de Chinese vicepresident. Ook praat hij dan met Nederlandse ondernemers in Peking.