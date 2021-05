Instroom coronapatiënten in ziekenhuizen blijft rap afnemen

Het aantal nieuwe opnames blijf alsmaar dalen. De cijfers van maandag waren opnieuw de laagste van het jaar. Dat was een dag eerder ook al het geval, toen het LCPS 75 opnames op verpleegafdelingen registreerde en 14 op de ic’s.

Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen maakte een pas op de plaats. Net als zondag zijn het er 1327.

Belangrijkste motor

Na een forse piek begon de drukte in de ziekenhuizen eind april af te nemen, met de voortschrijdende vaccinaties als belangrijkste motor. Ziekenhuizen houden nu steeds meer capaciteit over om mensen met andere aandoeningen te helpen. Toch is de verwachting dat het nog vele maanden zal duren voordat alle uitgestelde zorg is ingehaald.

Het aantal van tien ic-opnames komt precies overeen met de zogeheten 'signaalwaarde' op het coronadashboard van de overheid. Als het aantal opnames langere tijd daarboven is, kan dat problematisch uitpakken voor de zorg. De signaalwaarde is een soort alarmbel, die is vastgesteld door het ministerie van Volksgezondheid. Voor de 'gewone' ziekenhuisopnames komt dit niveau ook steeds dichterbij. Het ministerie heeft de signaalwaarde daar vastgesteld op 40 nieuwe opnames per dag.