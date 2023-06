Premium Het beste van De Telegraaf

Xi Jinping ziet China ook als wereldgrootmacht in voetbal Messi’s vroegste goal maakt de Chinezen gek

Messi werd opgewacht door duizenden dolenthousiaste Chinese fans die helaas niet allemaal een kaartje voor de wedstrijd Argentinië-Australië hadden weten te bemachtigen. Ⓒ Eigen foto

Peking - De straten voor het Workers Stadium in Peking zijn donderdag met een blauwe golf overspoeld. Tienduizenden fans hebben kaartjes weten te bemachtigen om Lionel Messi te zien voetballen of komen om een glimp van de legende op te vangen. ,,Hij is onze voetbalheld!’’ zegt een fan, die een masker met het hoofd van Messi draagt.