Eerste dode in Peking door coronavirus

De autoriteiten in Peking zeggen dat de man koorts kreeg nadat hij was teruggekeerd naar de hoofdstad. Hij ging op 21 januari naar een ziekenhuis en stierf maandag. Het gaat voor zover bekend om de eerste keer dat iemand in Peking is overleden aan de gevolgen van het virus.

Het coronavirus heeft tot dusver aan meer dan tachtig patiënten het leven gekost. Duizenden mensen zijn besmet.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft China alle mogelijke hulp aangeboden bij de bestrijding van de uitbraak: „We hebben nauw contact met China, we hebben president Xi hulp aangeboden, onze deskundigen zijn buitengewoon”, twitterde Trump.