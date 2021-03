Rotterdam wil boomhut bouwen aan banden leggen

Een boomhut die de gemeente aantrof. Ⓒ Gemeente Rotterdam

Rotterdam - Rotterdam onderzoekt of er in de gemeente een veilige plek is waar kinderen een boomhut kunnen bouwen. Tijdens de coronapandemie constateerde Stadsbeheer dat er door kinderen meer boomhutten worden gebouwd in bosplantsoenen en parken, met alle gevolgen voor de bomen.