Longverpleegkundige: ’de koppies gaan niet hangen want dit is nog maar het begin’

De 25-jarige uit Middenbeemster waarschuwt op Facebook dat haar Noordwest Ziekenhuis snel volloopt.

Ze vertelt in de al 3.000 maal gedeelde boodschap hoe haar avonddienst op de Alkmaarse afdeling longziekten eruit ziet:

„Afdeling longziekten

Een avond… waar je met een verse ploeg de dienst begint

Een avond… waar iedereen de dienst begint met een lach

Een avond… waarbij het nieuws “positief op corona” moet worden gebracht naar de bange patiënt

Een avond... waarbij er gelukkig ook nog negatief-geteste patiënten zijn

Een avond… waarbij de telefoon rood-gloeiend gaat, omdat bezorgde en emotionele familieleden hun naasten niet mogen/kunnen zien en toch een beetje informatie willen

Een avond… waarbij er Tetris gespeeld wordt met de patiënten als er weer nieuwe uitslagen bekend zijn

Een avond… waarbij er gemiddeld acht tot tien kilometer gelopen wordt

Een avond... waarbij er niet alleen ouderen binnen komen, maar ook jongeren zonder voorgeschiedenis tussen de 23 en 40 jaar

Een avond… waarbij nieuwe patiënten binnen komen met gemiddeld zes tot vijftien liter zuurstof en zich dan 'bezwaard' voelen om te bellen

Een avond… waarbij er geweldige hulp komt van vele afdelingen

Een avond… waarbij een avondmaal binnen twee minuten naar binnen wordt gewerkt

Een avond… waarbij er gelukkig getroost kan worden, omdat wij beschermende middelen dragen!

Een avond... waar de artsen het niet meer bol kunnen werken

Een avond… waarbij er even gerust kan worden als er een zeer zieke patiënt overgeplaatst wordt van de eerste hulp en daardoor hem of haar met open armen ontvangt (zie foto)

DE AVOND… waar alle koppies NIET gaan hangen… omdat dit nog hét begin is…we als een team en ziekenhuis sterk staan…en we er alles aan zullen doen om u, uw moeder of vader te verplegen of zelfs het leven te redden.

BLIJF THUIS..”