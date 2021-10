Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Signalen van negental waren gewoon te ernstig: arrestatie een duivels dilemma

Door John van den Heuvel en Mick van Wely Kopieer naar clipboard

Negen terreurverdachten die vorige week werden gearresteerd in Eindhoven wilden mogelijk een aanslag plegen op demissionair premier Mark Rutte, Geert Wilders en Thierry Baudet. Wat doe je als een groep jongeren praat over aanslagen, wetende dat een strafrechtelijk verwijt dat hier al sprake is van voorbereidingshandelingen lastig valt hard te maken?