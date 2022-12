Tragedie in Spanje: bus stort 75 meter naar beneden in rivier

MADRID - Zeker twee mensen zijn omgekomen toen een bus in de noordwestelijke Spaanse regio Galicië door nog onbekende oorzaak van een brug reed, 75 meter naar beneden stortte en in een rivier terechtkwam, meldden Spaanse hulpdiensten. Het ongeluk gebeurde zaterdagavond rond 21.20 uur in de buurt van Vigo, vlak bij de grens met Portugal.