Zes mensen aangehouden voor overlast in vliegtuig op Schiphol

Wat ze precies deden kan een woordvoerster van de Marechaussee niet zeggen. Omdat de zes niet van boord gingen, werd de Marechaussee ingeschakeld. Die hield de mensen aan. Ze krijgen hun straf nog te horen, maar volgens de woordvoerster is de kans groot dat het een boete wordt.

Het gebeurt volgens haar wel vaker dat iemand zich misdraagt in een vliegtuig en de Marechaussee moet ingrijpen, maar zes personen in één keer is wel ongebruikelijk. Of het om mannen of vrouwen gaat, hoe oud ze zijn en met welke vliegmaatschappij ze op pad wilden, kan ze om privacyredenen niet zeggen.