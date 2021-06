Slachtoffers fataal ongeluk Bloemendaal zijn 19 en 23 jaar oud

Het ongeval gebeurde niet ver na middernacht. De vrouwen reden op een bromscooter en kwamen frontaal in botsing met de auto van een 19-jarige bestuurder. Deze Haarlemmer is aangehouden voor verhoor. Eerst meldde de politie dat hij niet over een rijbewijs beschikt, maar dat bleek later niet te kloppen.

Bij een aanrijding op de Zeeweg in Overveen zijn in de nacht van woensdag op donderdag twee personen overleden. Ⓒ ANP / HH

Naast de twee dodelijke slachtoffers is er nog een persoon gewond geraakt, dit slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

De afdeling Verkeersongevallen analyse van de politie Noord-Holland doet onderzoek naar de verdere toedracht van het ongeval.

De nabestaanden worden bijgestaan door een familieagent.