Tiener neemt zonder toestemming auto mee in Den Helder, ritje eindigt 300 meter verderop

Een vrouw was haar hond aan het uitlaten toen de auto vanuit de Fregatstraat kwam scheuren in de richting van de Korvetstraat. De jongen had de auto op dat moment al niet meer onder controle, hij miste de bocht volledig, klapte met de velgen een stoeprand en reed door het gras.

De politie werd ingeschakeld en trof de auto aan in de Zuiderzeestraat, 300 meter van de plek waar de jongen zich die avond bevond. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat de jongen zonder toestemming een auto had meegenomen. Daarnaast had hij geen rijbewijs.

Er raakte niemand gewond, de schade aan de auto zal worden afgehandeld tussen de jongen en de eigenaar.