Zwaargewonden bij brand appartementen Hendrik-Ido-Ambacht

De gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe ze er aan toe zijn is niet bekend. Ⓒ Fotopersbureau Busink

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Twee mensen zijn zwaargewond geraakt door een brand in een appartementsgebouw in Hendrik-Ido-Ambacht. De brand brak uit op de vierde verdieping van een pand aan De Heerlijkheid in de Zuid-Hollandse plaats, zo meldt de brandweer.