Ruim 100.000 pakjes illegale sigaretten in beslag genomen

Agenten vonden de illegale sigaretten op 18 mei in een loods aan de Wattstraat in de Brabantse plaats. De politie nam een kijkje na informatie dat er mogelijk gestolen goederen in de loods lagen. De agenten vonden er meerdere pallets met dozen vol illegale sigaretten. Na de inbeslagname zijn ze overgedragen aan de douane.

De politie kon de vondst naar eigen zeggen niet eerder bekendmaken in verband met het onderzoek.

Er is sprake van illegale sigaretten als er over de rookwaren geen accijns is betaald. Ontduiking van accijnzen en omzetbelasting is een misdrijf. Bovendien benadeelt de handel in illegale sigaretten legale verkopers, aldus de politie, en loopt de Nederlandse schatkist er miljoenen euro’s aan inkomsten door mis. Daabij is de kwaliteit van illegale sigaretten niet gecontroleerd.