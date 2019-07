Russische activist Navalni naar ziekenhuis na ’sterke allergische reactie’

De Russische oppositieleider Aleksej Navalni Ⓒ AFP

MOSKOU - De Russische oppositieleider Aleksej Navalni is zondag vanuit zijn gevangenis overgeplaatst naar een ziekenhuis in Moskou. Dat melden verschillende media gestuurd door het Kremlin, maar ook vanuit de oppositie. Het is onduidelijk wat Navalni mankeert.