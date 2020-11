OM eist 3 jaar cel tegen leerkracht in omvangrijke ontuchtzaak school Weesp

Ook eiste de Officier van Justitie een locatieverbod voor de school in Weesp en een contactverbod met de ouders en leerlingen.

De leerlingen zijn geboren tussen 2009 en 2011. Ook wordt de leerkracht verdacht van het downloaden van dierenporno. De verdachte ontkent de beschuldigingen.

In de zaal en op de publieke tribune zitten ouders van de slachtoffertjes. Klaas W. is onderzocht door een psycholoog en ook de Reclassering heeft een rapport uitgebracht. De rechtbank heeft eerder besloten een deskundige aan te stellen die betrouwbaarheidsonderzoek moest doen.

Op basis van dat rapport heeft de advocaat nog vragen aan de deskundige, maar die kon vrijdag niet aanwezig niet zijn. De deskundige constateerde dat de meisjes met elkaar spraken over wat er was gebeurd met de docent, maar dat er geen sprake was van onderlinge beïnvloeding, zo staat in het rapport.

De advocaat gaat volgens de OvJ uit van een complot tegen Klaas W. En als dat complot er niet is, dan is er sprake van onderlinge beïnvloeding door de meisjes. Het is volgens de advocaat van W. van belang om te weten „wat erin is gestopt en wat er vervolgens uitkwam.” Hij wijst erop dat een meisje dat bij een ander meisje over de vloer kwam, vervolgens thuiskwam met hetzelfde verhaal over W.

