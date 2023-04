Russische oligarch (49) dood in cel gevonden na beschuldigingen van omkoping

Shkurko was lid van de pro-Poetin partij Verenigd Rusland, maar na de beschuldigingen van omkoping werd hij geschorst. Over de doodsoorzaak is voorlopig niet gecommuniceerd. „Op 4 april werd de verdachte gevonden in een cel van het centrum van voorlopige hechtenis zonder enig teken van leven”, aldus de verklaring van de Russische autoriteiten in Siberië. „Er is een onderzoeksteam ter plaatse geroepen. Volgens voorlopige gegevens zijn er geen tekenen van een crimineel overlijden gevonden.”

Shkurko is lang niet de enige Russische oligarch die recentelijk overleed in verdachte omstandigheden. Sinds de inval in Oekraïne 13 maanden geleden lieten al tientallen topmannen van Russische bedrijven het leven. De doodsoorzaak die bij de overlijdens door de Russische autoriteiten gegeven wordt, is vaak in nevelen gehuld.

Het 48-jarige slachtoffer was getrouwd en laat twee zonen na. „We zullen hem herinneren als een open, gastvrije man met een groot hart en een goed gevoel voor humor, het zorgzame hoofd van een hechte familie”, meldt het energiebedrijf in een verklaring.