MORORO - De angst is te horen in de stem van Caroline Maul-Wiersma. De Nederlandse die al 35 jaar in Australië woont, in het gebied waar hevige bosbranden woeden, ziet het vuur steeds dichterbij komen. Ze staat met haar familie in de startblokken om te vluchten en hun geliefde boerderij achter te laten. „Vanaf mijn veranda zie ik de torenhoge vlammen!”