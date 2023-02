Honderden nieuwe stamceldonoren na oproep zieke Thijs Slegers

EINDHOVEN - Na een tweet van PSV-woordvoerder Thijs Slegers om stamceldonor te worden, donderdag, waren er vrijdag in de loop van de ochtend al ruim vierhonderd aanmeldingen binnengekomen. De tweet van Slegers, die zelf door bloedkanker ongeneselijk ziek is, kwam donderdagavond ook in het nieuws door Omroep Brabant.