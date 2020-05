Hulp aan Afrika splijt de coalitie

Aanleiding is het advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) om 1 miljard euro uit de algemene middelen te besteden om Afrika te helpen de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Dat, terwijl in het regeerakkoord – gesloten in economisch gunstiger tijden – is afgesproken het budget voor ontwikkelingshulp te koppelen aan het Bruto Nationaal Inkomen. Nu ons nationaal inkomen door de coronacrisis keldert, moet volgens die afspraak de begroting van minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) evenredig naar beneden.

Helder

„Het regeerakkoord is helder”, zegt VVD-Kamerlid Arne Weverling. „Als ons inkomen daalt, moet ook het budget voor ontwikkelingshulp omlaag. Ons uitgangspunt is: nul euro erbij. Ik snap dat de coronacrisis hard aankomt in kwetsbare landen. Maar wij hebben het geld ook hard nodig.” De overige coalitiepartijen willen wel flink meer geld naar ontwikkelingshulp.