Man (72) op straat bewusteloos geslagen na confrontatie met brom- of snorfietsers

OBDAM - Een 72-jarige man is zaterdag rond 22.25 uur bewusteloos geslagen op de Weerestraat in Obdam. De politie meldt maandag dat het slachtoffer werd belaagd door meerdere mensen op een brom- of snorfiets.