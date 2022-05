Nationale soap rond mondkapje gaat weer nieuwe verwarrende fase in

Premium Het beste van De Telegraaf

Door Marcel Vink

Deze week neemt Nederland afscheid van een van de meest bediscussieerde coronamaatregelen. Ⓒ Richard Mouw

AMSTERDAM - De even geliefde als gehate mondkapjes waren tot voor kort alleen nog verplicht in vliegtuigen en op luchthavens, maar ook daar kunnen ze sinds deze week weer af. Zo lijkt Nederland definitief afscheid te nemen van de hevig bediscussieerde coronamaatregel. Velen halen opgelucht adem. Is dit het einde van een nationale soap, of is een terugkeer onvermijdelijk, nu er nieuwe Covid-varianten opduiken?