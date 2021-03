Bij Code Oranje leek avond bepaald niet vlekkeloos te verlopen

Lijstrekker Richard de Mos van Code Oranje gaat de Kamer waarschijnlijk niet halen. Ⓒ ROBIN UTRECHT

Den Haag - De organisatie van de uitslagenavond van Code Oranje gaf de indruk dat de avond bepaald niet vlekkeloos verliep. Eerst was onduidelijk of de bijeenkomst doorging in de lounge van het Cars Jeans stadion, uitvalsbasis van ADO Den Haag. Organisatoren namen van de zenuwen hun telefoon niet meer op. Richard de Mos wel: hij twijfelde of de avond doorging en wilde de exitpolls afwachten. Toen die er waren, zonder een vermelding voor Code Oranje, meldde de beveiliging dat er niemand meer naar binnen mocht.