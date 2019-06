Ontploffing Morandi-brug ’kon niet beter verlopen’

3400 mensen werden voor de gecontroleerde ontploffing geëvacueerd. Ⓒ EPA

ROME - Onder toeziend oog van de burgemeester van Genua Marco Bucci en enkele Italiaanse ministers, maar op veilige afstand van hen, zijn vrijdagochtend de resten van de Morandi-brug opgeblazen. De brug in de Noord-Italiaanse stad Genua stortte vorig jaar deels augustus in. Er kwamen toen 43 mensen om het leven. De twee pijlers die nog overeind bleven, werden opgeblazen om de bouw aan de nieuwe brug mogelijk te maken. Die ontploffing was live op de Italiaanse televisie te zien.