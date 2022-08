Premium Het beste van De Telegraaf

Paul Smulders:’Had ook een Bentley kunnen kopen maar dit vind ik leuk’ Zakenman creëerde sprookjeswereld met orgels, jachthoorns en andere ’rariteiten’

Door Lieke Jongbloed

Paul Smulders blaast op een jachthoorn, een van de vele objecten uit zijn bonte verzameling. Ⓒ Anton Overklift

Wassenaar - Door een bezoekje aan de Efteling zo’n 60 jaar geleden raakte de nu bijna 70-jarige Wassenaarder Paul Smulders betoverd door de sfeer. Met name het beroemde orgel in de historische draaimolen deed zijn hart sneller kloppen. „Het was daar dat ik een enorme passie voor orgels opliep”, vertelt Smulders in zijn Stoeterij in ’t Groene Hout aan de rand van Wassenaar.