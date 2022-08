Europa akkoord met trainingsmissie Oekraïense soldaten

De EU-defensieministers hebben tijdens hun eerste ontmoeting na de zomervakantie nu groen licht gegeven om de details van zo’n missie verder uit te werken. Wanneer de missie precies gaat starten is nog niet duidelijk. Meerdere lidstaten hebben aangeboden om de trainingen in hun land te laten plaatsvinden.

Nederland is al betrokken bij verschillende trainingen voor de Oekraïense krijgsmacht. Zo werkt ons land samen met andere NAVO-lidstaten mee aan het geven van militaire basistrainingen in het Verenigd Koninkrijk en geven we met de Duitsers les in het bedienden van de geschonken pantserhouwitsers.

Minister Ollongren wil nu met de Duitsers een nieuwe training opzetten om de Oekraïners te helpen bij het ruimen van mijnen. „Mogelijk gaat deze training later onder EU-vlag”, zegt de D66-bewindsvrouw. „Maar we wachten niet op de Europese uitwerking, want Oekraïne heeft de hulp nu nodig.”

Aanvankelijk was er scepsis over de komst van een Europese missie. De Europese Unie zou zo militair te diep betrokken raken bij de oorlog met Rusland. Maar volgens Ollongren is het logisch om de Oekraïense behoeftes voor trainingen beter te coördineren. „Dit is iets waar de EU veel ervaring in heeft: het trainen van zowel militairen als trainers. De EU was al van plan om trainingen te geven in Oekraïne, maar dat ging door de invasie niet door.”

De defensieministers kijken verder welwillend naar het idee om gezamenlijk wapens in te kopen om de voorraden aan te vullen. Veel landen moeten flink inslaan nu ze een groot deel van hun voorraad hebben weggegeven aan Oekraïne. Door gezamenlijk in te kopen hopen ze Oekraïne beter te kunnen helpen en de prijs te dempen.

In Praag spreken de ministers van Buitenlandse Zaken over een voorstel om te stoppen met het verstrekken van toeristenvisa aan Russen. Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) steunt het voorstel. Zo’n visumban zorgt voor veel verdeeldheid in het landenblok. Duitsland en Frankrijk zijn bijvoorbeeld tegen. Beide landen vrezen dat Russische dissidenten zo moeilijker hun land kunnen ontvluchten.