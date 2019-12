Vermiste mijnwerkers na 80 uur gered

PEKING - In China zijn dertien mijnwerkers gered die 80 uur ondergronds hebben vastgezeten. De mijnwerkers waren ingesloten doordat er water in de mijngang was gelopen, zo’n tien kilometer van de ingang van het Shanmusu-mijngebouw in Yibin in de provincie Sichuan. Vijf mijnwerkers zijn om het leven gekomen.