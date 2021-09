Moeder verdacht van moord met zware pijnstillers op 11-jarige zoon

De vrouw moest dinsdag voor het eerst bij de rechtbank in Breda verschijnen. De jongen werd destijds opgenomen in het ziekenhuis in Rotterdam en overleed korte tijd later. Na onderzoek bleek dat de moeder mogelijk bewust de medicijnen had toegediend. De vrouw werd daarop in juni van dit jaar aangehouden. Omdat de zaak zo gevoelig is, besloot het Openbaar Ministerie daar toen geen ruchtbaarheid aan te geven.

De vrouw ontkent „met klem” dat ze de jongen bewust doodde, zei haar advocaat. Inhoudelijk werd verder niet over de zaak gesproken.

De officier verdenkt de vrouw van moord. Op dit moment wordt ze nog onderzocht door gedragsdeskundigen. Ook wordt nog onderzocht of de jongen mogelijk structureel werd mishandeld. Het proces gaat verder op 21 december. Ook dan wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld.