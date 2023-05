Bus stort van brug in India nadat chauffeur in slaap was gevallen: minstens 21 doden

Het ongeval gebeurde ongeveer 120 kilometer ten zuiden van de stad Indore, de grootste stad van de centrale staat Madhya Pradesh. Bij de doden zijn volgens de krant Journal of India drie kinderen en tien vrouwen. De bus was op weg naar Indore toen het voertuig de reling van een brug raakte en in een droge rivierbedding stortte, aldus de krant. De chauffeur die in slaap was gevallen, vluchtte volgens de krant weg.

Uit een rapport van de Wereldbank uit 2021 bleek dat India verantwoordelijk is voor 11 procent van het totale aantal verkeersdoden wereldwijd, al telt het land slechts 1 procent van het totaal aantal gebruikte voertuigen. Hetzelfde rapport schatte dat jaarlijks 150.000 mensen in India om het leven komen door auto-ongevallen. Dat is een persoon elke vier minuten.