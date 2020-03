Sunweb stopt voorlopig alle reizen: duizenden vakanties geschrapt

Alle Sunweb-reizigers die nu op vakantie zijn, reizen vooralsnog terug naar Nederland op hun reguliere vluchtdatum. ,,Dit is niet het geval als bestemmingen hun grenzen sluiten, zoals bijvoorbeeld in Marokko. We doen er alles aan gestrande reizigers terug te halen”, aldus een verklaring.

Tegoed

Sunweb informeert alle klanten via mail, sms en telefoon over het feit dat hun vakantie uit voorzorg wordt geschrapt. ,,Zij zijn hun geld niet kwijt, de waarde van de vakantie ontvangen zij als tegoed voor een volgende vakantie.”

Volgens Sunweb-baas Mattijs ten Brink staat de reiswereld voor een groot dilemma. ,,Enerzijds willen we dat toeristen genieten van hun welverdiende vakantie, anderzijds moeten we onze verantwoordelijkheid nemen om hen te beschermen. Wij willen duidelijkheid scheppen voor onze klanten. Daar ontbrak het aan. We kunnen niet langer een zorgeloos verblijf en een veilige terugkeer garanderen en willen massale evacuaties vermijden.”

’Duizenden banen op de tocht’

TUI, de grootste Nederlandse reisorganisatie, neemt zondag een besluit hoe nu verder. Verder hebben tientallen touroperators werktijdverkorting aangevraagd.

Voorzitter Frank Oostdam van reiskoepel ANVR stuurt maandag samen met andere brancheorganisaties in toerisme en recreatie een brandbrief naar de ministeries van Economische en Sociale Zaken om spoed te zetten achter steunmaatregelen. ,,De financiele problemen zijn echt enorm urgent. We vragen Den Haag niet om mee te denken, maar om te doen. Haast is nu geboden, anders gaan veel reisbedrijven snel failliet. Duizenden banen staan dan op de tocht.”