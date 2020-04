Máxima en dochters openen digitale kleedjesmarkt, veel grappen om #vrijmarkt

Dat deden ze vanuit de ’DNA-kamer’, zoals de Groene Salon nu ook wel bekendstaat. De wandversiering bestaat uit 60.000 baksteentjes die het DNA van het koningspaar en prinses Amalia vormen.

Op een foto die door het hof is verspreid, is te zien dat Alexia en Ariane een oranje lint van crêpepapier vasthouden en dat Máxima klaarstaat om het lint door te knippen. Prinses Amalia staat even verderop om het tafereel met de tablet vast te leggen.

Op de digitale kleedjesmarkt kunnen mensen ondanks de coronacrisis toch hun spulletjes verkopen. Dat gaat via een site van Marktplaats. Mensen kunnen een deel van hun opbrengst aan Stichting KiKa doneren voor onderzoek naar kinderkanker.

Nederland moet het dit jaar zonder de markt doen, verworden tot cultureel feest en haast een rituele dans voor opruimend Nederland. Dat zorgt maandag voor de nodige verveling – maar geeft ook ruimte voor creativiteit. De online markt is een fijn alternatief voor velen.

De #woningsdag zorgt ook op sociale media voor hilariteit. Grappenmakers bestormen Twitter met humor rond de vrijmarkten. Ze sippen over gemiste inkomsten. ’Kunnen die gedeclareerd worden bij het Noodfonds?’ Sommigen zitten niet bij de pakken neer en worden creatief.

Uiteindelijk hebben veel fanaten baat bij initiatieven van een online vrijmarkt, zo blijkt uit de stroom aan reacties.