Reusachtige hagel in Australië geeft nieuw record: ’Als grapefruits’

Dat meldt het Bureau of Meteorology. Het vorige record was 14 centimeter en werd in 2020 nog vastgelegd.

Dinsdag kreeg Queensland het zwaar te verduren. Hagelstenen die in hun eentje een hand vullen, vlogen naar beneden en bewoners zochten beschutting op. Hoe groot de schade is, is niet precies bekend, maar stenen zijn dwars door autoruiten en daken gevlogen.

Record

De atmosfeer was bijzonder instabiel, laat het weerbureau weten. De hagelstenen konden zo in de lucht steeds verder aangroeien. Pas heel laat kwamen ze naar beneden. De recordsteen van 16 centimeter werd gefotografeerd door een lezer en ingestuurd naar het instituut.

„Zo groot als een grapefruit”, zei weerman Dean Narramore van het meteorologisch instituut tegen ABC.

Bekijk de beelden: