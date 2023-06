Automobilist rijdt twaalf schapen dood op A4 in Brabant

Volgens de politiewoordvoerder was de kudde van zo’n dertig schapen losgebroken en de snelweg opgegaan. Een auto kon de groep niet meer ontwijken en reed er volgens hem vol in. Mogelijk is daarna nog een botsing geweest tussen meerdere voertuigen, maar dat is niet helemaal duidelijk volgens de zegsman.

Het ongeval gebeurde rond 17.00 uur. Om 21.45 uur is de weg vrijgegeven, meldt Rijkswaterstaat. De politie heeft met de eigenaar van de schapen gesproken.