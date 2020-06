Tweetal opgepakt op verdenking witwassen 300.000 euro

Aanleiding voor het onderzoek was informatie over de Amsterdammer. Hij zou auto’s kopen en die contant betalen, terwijl hij geen legale inkomsten zou hebben die die kosten konden dekken. Nader onderzoek wees uit dat de man betrokken lijkt te zijn bij twee bedrijven waarvan de vrouw uit Utrecht bestuurder is. Een van die bedrijven was het autoverhuurbedrijf, dat vermoedelijk het witwasvehikel is geweest.

Justitie vermoedt dat er auto’s werden verhuurd aan criminelen uit het drugscircuit. Tijdens een politiecontrole bleek in een auto een verborgen ruimte te zijn ingebouwd.

De FIOD doorzocht woningen in Amsterdam, Utrecht en Vlaardingen en drie locaties in de buurt van Rotterdam. Daarbij is administratie, twee crypto-telefoons, contant geld en voor circa 25.000 euro aan luxe goederen in beslag genomen.