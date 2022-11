Premium Het beste van De Telegraaf

’We liggen onder een vergrootglas’ Jagers onder vuur: ’Die onwetendheid is schadelijk’

Door Edwin Timmer Kopieer naar clipboard

Heidi Looy en Wilco van Roon willen graag de kritiek van sommigen op het jagersvak weerleggen. Ⓒ Rias Immink

’Jullie willen alleen maar schieten’. Jagerskoppel Heidi Looy en Wilco van Roon, met jachtgebieden in Reeuwijk en Mijdrecht, kan de verwijten van de anti-jachtlobby wel dromen. Vorige week klonk weer kritiek tijdens een hoorzitting in de Kamer. Die onwetendheid is schadelijk, meent het tweetal.