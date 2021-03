Politiekonvooi loopt in hinderlaag: dertien doden

Het gaat om een van de dodelijkste aanvallen op veiligheidstroepen in het land van de afgelopen jaren. Onder de doden zijn vijf politieagenten en acht bureaumedewerkers.

De aanval op het veiligheidskonvooi vond plaats in de gemeente Coatepec Harinas in de centrale deelstaat Mexico en werd vermoedelijk uitgevoerd door bendeleden. De agenten waren volgens de lokale minister van Veiligheid Rodrigo Martinez-Celis op dat moment bezig met operaties tegen gewapende groepen in het gebied. „De aanval is een belediging voor de deelstaat. We zullen met volle kracht reageren en de wet handhaven”, zei de minister.

De Nationale Garde van Mexico, de politie en de krijgsmacht zijn via land en via de lucht een klopjacht begonnen op de daders. Het is onduidelijk hoeveel verdachten tijdens de hinderlaag al gedood zijn of gewond zijn geraakt.

De deelstaat Mexico, nabij de hoofdstad Mexico-Stad, behoort tot een van de regio’s van het land met het meeste geweld. Dit komt door de aanwezigheid van meerdere criminele bendes. Sinds de Mexicaanse regering in 2006 het leger heeft ingezet in strijd tegen de drugskartels zijn meer dan 300.000 mensen om het leven gebracht.