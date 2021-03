LIVE | Brussel: EU-landen moeten opschieten met inenten

Volg in dit liveblog het laatste coronanieuws.

17.02 - Brussel: EU-landen moeten opschieten met inenten

De EU-landen moeten hun inentingscampagne tegen het coronavirus opvoeren, dringt de Europese Commissie aan. Ze moeten voorkomen dat er oponthoud ontstaat en vaccins ongebruikt blijven, zegt Eurocommissaris Stella Kyriakides (Gezondheid).

De commissie moest de afgelopen weken veel kritiek incasseren op de gezamenlijke aankoop van coronavaccins. Ze zou veel te traag te werk zijn gegaan en machteloos moeten toekijken hoe leveringen tegenvielen.

Maar nu verschuiven de schijnwerpers naar de nationale regeringen, vulde Kyriakides' collega Margaritis Schinas aan na overleg van de twee met de zorgministers van de EU-lidstaten. "Het zwaartepunt ligt nu niet langer bij de Europese aankoop van de vaccins, maar bij de uitvoering in de lidstaten." Mensen hebben te vroeg geoordeeld over het optreden van de commissie, vindt hij.

In landen als Nederland lijkt het inenten op stoom te komen, maar her en der gaat het nog moeizaam. Zo lag afgelopen week 80 procent van de vaccins van AstraZeneca die aan de EU zijn geleverd nog op de plank. Kyriakides legde een verband met vaccinatiehuiver, die lidstaten volgens haar moeten bestrijden.

15.13 uur - Geen paasvuren in Twentse gemeenten

Paasvuren zijn dit jaar verboden in alle veertien Twentse gemeenten. Het risico op groepsvorming bij het aansteken van zo’n vuur is te groot, aldus de veiligheidsregio Twente maandag. In Twente zijn gewoonlijk op of rond Pasen vele tientallen paasvuren.

De burgemeesters van de Twentse gemeenten denken dat de kans groot is dat het tegen Pasen nog steeds verboden is om met groepen mensen dicht bij elkaar te komen. Daarom hebben ze nu vast een verbod afgekondigd, zodat de zogeheten ’boakebouwers’ geen voorbereidingen treffen voor de bouw van een paasvuur.

In Drenthe zijn tot 1 juni alle grote evenementen al verboden. Daaronder vallen ook de in die provincie ook erg populaire paasvuren. Het is al de derde keer achter elkaar dat paasvuren niet kunnen doorgaan. Vorig jaar was dat ook vanwege de coronacrisis en het jaar daarvoor was er sprake van harde wind en droogte.

14.31 uur - Geen besmettingen na voorstelling Guido Weijers

Er zijn geen mensen met het coronavirus besmet tijdens de theatervoorstelling van Guido Weijers. De show in het Beatrix Theater in Utrecht, op zaterdag 20 februari, was georganiseerd door Fieldlab Evenementen.

Zo’n 80 procent van de bezoekers heeft na afloop van het evenement nog een test gedaan. Daar werd op aangedrongen door de organisatie. In de aanloop naar de voorstelling werden vijf mensen positief getest. Die mochten daarom niet aanwezig zijn bij het evenement.

De voorstelling van Weijers is het tweede proefevenement van Fieldlab Evenementen, een gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke als de publieksevenementensector en de overheid. De show was niet alleen de eerste theatervoorstelling in maanden die weer doorging, maar ook de eerste waarin weer meer dan dertig toeschouwers welkom zijn.

Het publiek van 500 mensen werd opgedeeld in groepen van 250, 200 en 50. Elke ’bubbel’ had een eigen ingang en toiletruimte en eigen regels: zo moesten sommigen mondkapjes dragen en zaten anderen achter een spatscherm. Alle bezoekers werden van tevoren getest en droegen tijdens het evenement een bewegingssensor zodat achteraf te zien is hoe veel contact ze onderling hebben gehad en waar ze allemaal zijn geweest. Een paar dagen later worden ze opnieuw getest.

Ook bij het eerste Fieldlab-evenement, een congres in hetzelfde theater, waren geen mensen besmet met het virus. De zondag na de theatervoorstelling werd als proefevenement ook een voetbalwedstrijd tussen NEC en De Graafschap met publiek georganiseerd. Daarvan volgt nog de uitslag van de coronatesten. De komende tijd worden nog meer evenementen georganiseerd, waaronder een concert in de Ziggo Dome en een festival op het Lowlands-terrein.

13.11 uur - Heropenen terrassen ’ludieke’ actie, er wordt niet geserveerd

Het heropenen van terrassen door boze horeca-ondernemers krijgt dinsdag een ’ludiek’ karakter. Dat zegt Johan de Vos maandag namens een groep van tientallen regionale afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). De terrassen worden wel opgezet, maar er worden geen consumpties geserveerd.

Eet- en drinkgelegenheden moeten wegens de lockdown gesloten blijven, maar volgens de actiegroep van horeca-uitbaters is die regel onzinnig voor de buitenruimtes. Dat willen ze laten zien door dinsdag hun terras opgepoetst en wel buiten zetten. Veel terraseigenaren verzinnen er een opvallende actie bij om zoveel mogelijk aandacht te trekken.

12.37 uur - Japan vraagt China te stoppen met anale tests: ’grote psychologische pijn’

Japan vraagt China te stoppen met het uitvoeren van anale coronatesten op Japanse burgers. Het verzoek volgt op klachten over „grote psychologische pijn”, aldus de regering in Tokio.

De regering verzocht Peking al eerder te stoppen met de anale testen, waarbij een katoenen wattenstaafje van 3 tot 5 centimeter wordt ingebracht. Vanwege het uitblijven van de gewenste reactie stuurt Tokio opnieuw een verzoek.

Meerdere Japanners hebben bij de Japanse ambassade in China geklaagd over de testprocedure. Het is niet duidelijk hoeveel Japanners op deze manier zijn getest op het coronavirus.

De Chinese autoriteiten zetten in een aantal steden anale testen in om mogelijke besmettingen op te sporen. Deze zouden nauwkeuriger zijn omdat het coronavirus anaal langer traceerbaar zou zijn.

12.05 uur - Londen naarstig op zoek naar coronapatiënt uit Brazilië

De Britse gezondheidsautoriteiten hebben een reiziger die in februari uit Brazilië is gearriveerd gevraagd zich te melden. De persoon is besmet met een variant van het coronavirus uit Brazilië. Bij zes mensen is de variant uit het Noord-Braziliaanse Manaus in Engeland vastgesteld en één persoon heeft bij aankomst in Engeland wel een test gehad, maar liet vervolgens geen adres of andere gegevens achter.

Het vliegverkeer met Brazilië was half januari al stilgelegd, maar de besmette personen reisden via Zwitserland naar Engeland. Ook drie Schotten die via Parijs en Londen begin februari vanuit Brazilië naar Aberdeen vlogen blijken een soortgelijke besmetting te hebben. Ze hebben zichzelf geïsoleerd.

De Braziliaanse virusvariant is geen reden tot paniek volgens professor Danny Altmann, immunoloog van het Imperial College in Londen. Maar het zou kunnen zijn dat de huidige vaccins zwakker staan tegenover de variant. Elke keer dat een virus ’intrekt bij een gastheer’, begint het zich te reproduceren, maar het maakt daarbij veel fouten die tot de varianten leiden. De meeste van deze vergissingen zijn erg schadelijk voor het virus zelf en niet voor de besmette ’gastheer’. Veel variaties hebben geen enkel afwijkend effect, maar in zeldzame gevallen kan een variant een sterkere versie dan het originele virus inhouden.

11.46 uur -Vorige week bijna 7000 avondklokboetes

De politie heeft afgelopen week 6966 boetes uitgeschreven voor het niet naleven van de avondklok. Bovendien beëindigde de politie afgelopen weekend tachtig illegale feesten.

Ook zijn er 343 boetes uitgedeeld aan mensen die het verbod op groepsvorming hebben overtreden, maakte de politie maandag bekend. Er zijn 280 mensen die een waarschuwing kregen omdat ze de coronamaatregelen negeerden, zoals het houden van 1,5 meter afstand van elkaar.

Het aantal boetes voor het niet naleven van de avondklok bedroeg afgelopen week 530 meer dan de zeven dagen ervoor. Toen schreef de politie 6436 boetes uit tussen 21.00 en 04.30 uur. Het aantal boetes voor groepsvorming ligt ook iets hoger dan de 285 in de voorafgaande week. Alleen het aantal beëindigde feesten is afgenomen ten opzichte van een week geleden, toen er 96 werden stopgezet.

10.53 Brussel komt met vaccinplan

Ⓒ ANP / HH

De Europese Commissie komt nog deze maand met een plan voor een Europees bewijs waarmee de drager kan aantonen dat hij is ingeënt tegen het coronavirus. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen maandag gezegd.

Zuidelijke EU-landen dringen al langer aan op een ’vaccinatiepaspoort’ waarmee ze komende zomer weer toeristen hopen te kunnen verwelkomen. Maar andere lidstaten hebben over zo’n certificaat nog veel vragen, vooral over wat je er dan mee zou mogen. Al naderden premier Mark Rutte, die in principe geen bezwaar heeft tegen het idee, en zijn collega’s elkaar donderdag bij hun jongste top over de coronabestrijding wel.

„We zullen in maart een wetsvoorstel indienen”, zei Von der Leyen maandagochtend in een video-overleg met politici van haar eigen partij, de Duitse CDU.

09.56 Duitse kappers open

Duitse kappers kunnen voor het eerst in maanden de deuren weer openen. Ze begonnen op sommige plaatsen al om middernacht met knippen. Een politica die direct aan de beurt kwam, betaalde honderden euro’s voor haar knipbeurt.

Hoewel de lockdown in elk geval tot en met 7 maart duurt, zijn de Duitse autoriteiten al begonnen met het versoepelen.

Het loopt volgens een brancheorganisatie al direct storm bij kapsalons. Alleen in het aan Nederland grenzende Noordrijn-Westfalen zouden al ruim 100.000 afspraken zijn gemaakt. Veel kappers zijn voor de komende weken al volgeboekt. In Nederland gaan kappers woensdag weer open.

09.10 Wat blijft er na de crisis?

De coronacrisis schopt ons hele leven door de war. Plots doen we dingen (gedwongen) anders. We werken massaal thuis, laten de boodschappen bezorgen, gaan niet op verre vliegvakanties, kunnen niet naar de kroeg. Welke veranderingen in de economie zijn blijvend?

08.46 Flitsbezoek aan Action

Vanaf woensdag 3 maart kunnen klanten van koopjesketen Action winkelen op afspraak, meldt het bedrijf. Klanten mogen dan niet langer dan 10 minuten in de winkel aanwezig zijn.

08.12 Kankerdiagnoses

Er zijn zorgen over de daling van het aantal darmkankerdiagnoses als gevolg van de coronacrisis. „Ga met klachten die verband kunnen houden met darmkanker altijd naar de huisarts. Ook in coronatijd.”

07.48 Klap op klap voor horeca

Dat de horeca ongenadige klappen krijgt, is bekend. Dit zijn de nieuwste cijfers.

Mensen picknicken op een kleed op de Grote Markt in het centrum van Breda. De picknick is bedoeld als ludieke protestactie van ruim 60 ondernemers uit het centrum van Breda tegen de coronamaatregelen. Ⓒ ANP

07.03 Janssen naar VS

De eerste coronavaccins van van de Leidse farmaceut Janssen komen dinsdag aan in de Verenigde Staten. Dat hebben hoge functionarissen van de Amerikaanse regering laten weten. Janssen kan direct 4 miljoen doses leveren aan de Amerikanen. Eind maart moeten er volgens Johnson & Johnson (J&J), de Amerikaanse eigenaar van Janssen, 20 miljoen doses over heel de Verenigde Staten zijn toegediend. J&J wil voor voor eind juni van dit jaar het streefgetal van 100 miljoen toegediende vaccins hebben bereikt.

De Amerikaanse toezichthouder op medicijnen (FDA) gaf het Janssen-vaccin zondag groen licht om te worden toegelaten op de Amerikaanse markt. Het vaccin heeft maar één prik nodig, in tegenstelling tot de vaccins van Pfizer en AstraZeneca die eerder zijn toegelaten. Ook is het vaccin makkelijker te distribueren omdat deze op kamertemperatuur kan worden bewaard en er geen vriezers voor nodig zijn om ze op te slaan.

Naar verwachting kan het vaccin ook snel in de Europese Unie worden gebruikt. De Europees toezichthouder EMA wil het op 11 maart goedkeuren, zo is vernomen bij de EU. De Europese Commissie liet al weten dat het vaccin van Janssen vanaf april geleverd wordt in de EU. Brussel heeft een deal voor 200 miljoen doses, met een optie voor nog eens 200 miljoen.

07.01 Geen vaccin

De razendsnelle Jamaicaanse sprinter Yohan Blake ziet het niet zitten om een vaccin voor corona toegediend te krijgen. Dat heeft hij in een interview in zijn eigen land laten weten.

06.59 Duitsland meldt bijna 5000 nieuwe besmettingen

Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldt maandag 4732 nieuwe besmettingen. Dat zijn er een stuk minder dan de afgelopen twee dagen, het RKI melde zaterdag 9762 en zondag 7890 nieuwe besmettingen.

De Duitse coronacijfers liggen op maandag vaak iets lager, omdat minder mensen zich laten testen tijdens het weekend. Vorige week maandag werden er 4369 nieuwe besmettingen gemeld, dat aantal lag ook fors lager in vergelijking met de dagen ervoor.

Het totaal aantal bevestigde besmettingen staat nu op 2.447.068. Het dodental is maandag met 60 gestegen naar 70.105.Duitsland meldt bijna 5000 nieuwe besmettingen

Lees hier het liveblog van zondag.