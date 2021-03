LIVE | Eerste Janssen-vaccins komen dinsdag aan in VS

Volg in dit liveblog het laatste coronanieuws.

09.10 Wat blijft er na de crisis?

De coronacrisis schopt ons hele leven door de war. Plots doen we dingen (gedwongen) anders. We werken massaal thuis, laten de boodschappen bezorgen, gaan niet op verre vliegvakanties, kunnen niet naar de kroeg. Welke veranderingen in de economie zijn blijvend?

08.46 Flitsbezoek aan Action

Vanaf woensdag 3 maart kunnen klanten van koopjesketen Action winkelen op afspraak, meldt het bedrijf. Klanten mogen dan niet langer dan 10 minuten in de winkel aanwezig zijn

08.12 Kankerdiagnoses

Er zijn zorgen over de daling van het aantal darmkankerdiagnoses als gevolg van de coronacrisis. „Ga met klachten die verband kunnen houden met darmkanker altijd naar de huisarts. Ook in coronatijd.”

07.48 Klap op klap voor horeca

Dat de horeca ongenadige klappen krijgt, is bekend. Dit zijn de nieuwste cijfers.

Mensen picknicken op een kleed op de Grote Markt in het centrum van Breda. De picknick is bedoeld als ludieke protestactie van ruim 60 ondernemers uit het centrum van Breda tegen de coronamaatregelen. Ⓒ ANP

07.03 Janssen naar VS

De eerste coronavaccins van van de Leidse farmaceut Janssen komen dinsdag aan in de Verenigde Staten. Dat hebben hoge functionarissen van de Amerikaanse regering laten weten. Janssen kan direct 4 miljoen doses leveren aan de Amerikanen. Eind maart moeten er volgens Johnson & Johnson (J&J), de Amerikaanse eigenaar van Janssen, 20 miljoen doses over heel de Verenigde Staten zijn toegediend. J&J wil voor voor eind juni van dit jaar het streefgetal van 100 miljoen toegediende vaccins hebben bereikt.

De Amerikaanse toezichthouder op medicijnen (FDA) gaf het Janssen-vaccin zondag groen licht om te worden toegelaten op de Amerikaanse markt. Het vaccin heeft maar één prik nodig, in tegenstelling tot de vaccins van Pfizer en AstraZeneca die eerder zijn toegelaten. Ook is het vaccin makkelijker te distribueren omdat deze op kamertemperatuur kan worden bewaard en er geen vriezers voor nodig zijn om ze op te slaan.

Naar verwachting kan het vaccin ook snel in de Europese Unie worden gebruikt. De Europees toezichthouder EMA wil het op 11 maart goedkeuren, zo is vernomen bij de EU. De Europese Commissie liet al weten dat het vaccin van Janssen vanaf april geleverd wordt in de EU. Brussel heeft een deal voor 200 miljoen doses, met een optie voor nog eens 200 miljoen.

07.01 Geen vaccin

De razendsnelle Jamaicaanse sprinter Yohan Blake ziet het niet zitten om een vaccin voor corona toegediend te krijgen. Dat heeft hij in een interview in zijn eigen land laten weten.

06.59 Duitsland meldt bijna 5000 nieuwe besmettingen

Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldt maandag 4732 nieuwe besmettingen. Dat zijn er een stuk minder dan de afgelopen twee dagen, het RKI melde zaterdag 9762 en zondag 7890 nieuwe besmettingen.

De Duitse coronacijfers liggen op maandag vaak iets lager, omdat minder mensen zich laten testen tijdens het weekend. Vorige week maandag werden er 4369 nieuwe besmettingen gemeld, dat aantal lag ook fors lager in vergelijking met de dagen ervoor.

Het totaal aantal bevestigde besmettingen staat nu op 2.447.068. Het dodental is maandag met 60 gestegen naar 70.105.Duitsland meldt bijna 5000 nieuwe besmettingen

